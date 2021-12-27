رونالدو يتوج بجائزة الهداف التاريخي من "جلوب سوكر" (فيديو)

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة الهداف التاريخي لكرة القدم، والمقدمة من "جلوب سوكر" بالشراكة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

واستلم الجائزة خورخي مينديز وكيل أعمال رونالدو الذي غاب عن حفل توزيع النسخة الـ12 من جوائز "جلوب سوكر".

وقال مينديز بعد أن استلم جائزة "الدون": "من الصعب على أي لاعب أن يسجل عدد الأهداف التي سجلها رونالدو، فهو أفضل لاعب في العالم، ويستحق هذه الجائزة".

وظهر في رسالة مصورة، حيث قال: "لسوء الحظ لم أستطع التواجد في الحفل، لكنني سعيد بهذه الجائزة، وأتمنى للجميع حظ موفق، وعطلة عيد ميلاد سعيدة".

النجم البرتغالي كرستيانو #رونالدو يفوز بجائزة

Top Goal Scorer Of All Time

خورخي مينديز وكيل أعماله يتسلم الجائزة نيابة عنه والدون يرسل رسالة إلى جماهيره#جلوب_سوكر2021#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/s9M0rMOxto — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2021

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وتوج رونالدو بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم في 6 مناسبات أعوام 2011 و2014 و2016 و2017 و2018 و2019.

يذكر أن الفرنسي كيليان مبابي توج بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم لعام 2021 .

المصدر: RT