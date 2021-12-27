مفاجأة كبيرة.. بلايلي بعيدا عن عروض أوروبا يعود إلى قطر

فجر موقع "كووورة" مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل نجم منتخب الجزائر "يوسف بلايلي".

وذكر الموقع، أن نجم نادي قطر السابق، وصل الأحد، بشكل مفاجئ إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة عرض مغر وصله من أحد أندية الدوري القطري.

وحسب المصدر فإن ابن مدينة وهران وصل الدوحة للاجتماع بمسؤولي نادي الدحيل، الذين أبدو رغبة ملحة في الحصول على خدمات اللاعب، وأكدوا استعدادهم لتلبية مطالبه الشخصية.

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واختار بلايلي عدم انتظار رحلة منتخب بلاده الى قطر والمقررة اليوم الاثنين، وفضل التوجه إلى الدوحة من أجل حسم مستقبله.

وقرر النجم الدولي الجزائري البالغ 29 عاما، رسميا فسخ عقده مع ناديه قطر القطري بالتراضي.

أثير لغط كبير في الفترة الأخيرة بخصوص مستقبل ثاني أحسن لاعب في "مونديال العرب"، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية على غرار أولمبيك مارسيليا، ومونبيلييه الفرنسيين.

والتحق النجم الجزائري بنادي قطر القطري في شهر نوفمبر 2020 قادما من أهلي جدة السعودي في صفقة انتقال حر.

المصدر: kooora.com