فييرا يدعو إلى احترام كأس أمم إفريقيا

صرح الدولي الفرنسي السابق والمدرب الحالي لكريستال بالاس الإنجليزي، باتريك فييرا، بأنه لن يمنع لاعبيه من المشاركة في كأس إفريقيا، مجادلا بأن تلك البطولة تستحق مزيدا من الاحترام.

وتنطلق كأس أمم إفريقيا مطلع يناير المقبل، وهددت بعض الأندية الأوروبية بمنع لاعبيها من المشاركة في هذه البطولة، بعدما أثيرت شكوك حول بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا التي طرحها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

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وفي السياق، قال فييرا خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل مباراة فريقه بالاس ضد توتنهام المقررة في وقت لاحق، اليوم الأحد، لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي، قال: "لن أمنع أي لاعب من الذهاب للعب في كأس الأمم الإفريقية.. أعتقد أن تلك المنافسة يجب أن تحظى بمزيد من الاحترام. هذه المنافسة لا تقل أهمية عن بطولة أمم أوروبا".

ومن المقرر أن يخسر فييرا، المولود في العاصمة السنغالية داكار، والذي لعب دوليا مع منتخب فرنسا، كلا من لاعبيه شيخو كوياتي، الذي يلعب لصالح منتخب السنغال، وويلفريد زاها، الذي يلعب لصالح منتخب كوت ديفوار، وجوردان أيو، الذي يمثل منتخب غانا، وذلك في حال مشاركتهم في بطولة الأمم الإفريقية.

ويعتبر نادي ليفربول من أكبر المتضررين في الدوري الإنجليزي من إقامة كأس أمم إفريقيا وسط الموسم، حيث سيخسر هدافه الدولي المصري محمد صلاح، فضلا عن ساديو ماني، نجم منتخب السنغال، ونابي كايتا، الذي يلعب لصالح منتخب غينيا.

المصدر: أ ب