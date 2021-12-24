في مقارنة بين الأفضل والأسرع.. ماني يدلي برأيه حول صلاح

أشاد الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، بزميله في الفريق الإنجليزي، المصري محمد صلاح، مؤكدا أن "الريدز" محظوظ بوجوده معهم.

وقال ماني، خلال حواره لبرنامج "Soccer AM" اليوم الجمعة: "صلاح؟.. هل يمكنكم إخباري عن اسم لاعب أفضل منه الآن؟ هو كل أسبوع يظهر أهميته على أرض الملعب، ولا يمكن الاختلاف في ذلك. إنه أفضل لاعب".

وأضاف: "صلاح يسجل دائما لنا، ونحن محظوظون بوجوده في فريقنا".

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وبسؤاله عن الأسرع بينهما، علق بابتسامة: "في المسافات القصيرة أنا أسرع، والمسافات الطويلة أنا أسرع أيضا".

وأشار ماني إلى أن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الفريق هو أسرع لاعب في صفوف ليفربول، لكنه اعترف أيضا أن أداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون كان أسرع منه.

يذكر أن ماني وصلاح، سينضمان في الأسبوع الأول من يناير المقبل، لمنتخبي السنغال ومصر، للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، التي من المقرر أن تنطلق يوم 9 يناير في الكاميرون.

المصدر: وكالات