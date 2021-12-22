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مشهد مأساوي.. مصرع حارس مرمى بعد الاصطدام مع لاعب

الرياضة

مشهد مأساوي.. مصرع حارس مرمى بعد الاصطدام مع لاعب
twitter/MatchTV
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أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا".

وأعرب نادي "تورنادو" بعن تعازيه لذوي حارس مرماه توفيق رمزي، البالغ من العمر 20 عاما.

ووثق مقطع فيديو اللحظة المأساوية عندما اصطدام أحد لاعبي الخصم بالحارس الواعد توفيق رمزي الذي كان على عتبة أبواب المنتخب الوطني، حيث كان من المنتظر أن ينضم إلى صفوفه في غضون عامين، لكن حياة حارس المرمى الشاب توقفت بشكل مأساوي.

وتم نقل حارس المرمى إلى المستشفى مصابا بإصابة خطيرة في الرأس وخضع لعملية جراحية عاجلة، ولكنه فارق الحياة.

المصدر: وكالات 

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