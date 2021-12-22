مشهد مأساوي.. مصرع حارس مرمى بعد الاصطدام مع لاعب
أعلن نادي "تورنادو" المشارك في دوري الدرجة الثالثة الإندونيسي لكرة القدم، وفاة حارس مرماه، توفيق رمزي، بعد اصطدامه بأحد لاعبي الخصم أثناء المباراة ضد نادي "فاجانا".
وأعرب نادي "تورنادو" بعن تعازيه لذوي حارس مرماه توفيق رمزي، البالغ من العمر 20 عاما.
ووثق مقطع فيديو اللحظة المأساوية عندما اصطدام أحد لاعبي الخصم بالحارس الواعد توفيق رمزي الذي كان على عتبة أبواب المنتخب الوطني، حيث كان من المنتظر أن ينضم إلى صفوفه في غضون عامين، لكن حياة حارس المرمى الشاب توقفت بشكل مأساوي.
20-летний голкипер умер после столкновения с соперником— Матч ТВ (@MatchTV) December 22, 2021
Тауфик Рамси должен был стать вратарем национальной сборной, но в матче за клуб получил серьезную травму головы. Операция не помогла:https://t.co/spngaAGnp3
На видео тот самый роковой момент
📹 твиттер Sony Andrio Ranhas pic.twitter.com/XPUH0eXHJx
وتم نقل حارس المرمى إلى المستشفى مصابا بإصابة خطيرة في الرأس وخضع لعملية جراحية عاجلة، ولكنه فارق الحياة.
المصدر: وكالات
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