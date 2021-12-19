يورغن كلوب يهاجم حكم مباراة ليفربول وتوتنهام (فيديو)

أعرب الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عن استيائه الشديد للقرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقه أمام توتنهام هوتسبير، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 اليوم الأحد.

وقال كلوب، في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "شاهدت قتالا كبيرا من قبل فريقي، قدمنا شوطا أول جيدا، لكن لم يكن الشوط الثاني كذلك".

وأضاف: "عانينا بسبب حدة مباريات الأسابيع الماضية، في الوقت الذي بدا فيه الخصم كما لو كان أنهى الإحماء، تمتعوا بالحيوية بصورة أكبر منا، تسجيل الهدف الثاني كان رائعا، لكن استقباله لم يكن كذلك".

وأضاف: "هناك العديد من الأمور الأخرى التي أثرت على المباراة، لكن بعض من هذه الأسئلة من الأفضل توجيهها إلى السيد تيرني (حكم المباراة)".

وعن هروب هاري كين من البطاقة الحمراء بعد تدخله في الشوط الأول على أندي روبرتسون: "بالطبع يستحق البطاقة الحمراء، يمكن أن توجه البطاقة الحمراء لروبرتسون (في لقطة الشوط الثاني) فلم يكن تدخله ذكيا، لكن هذه أيضا بطاقة حمراء بكل تأكيد".

🗣️ "I really have no idea what's his problem with me."



Jurgen Klopp reacts to #LFC's draw at Tottenham and expresses his frustration at the refereeing in the game.pic.twitter.com/bYxMv3VdZq — Sky Sports (@SkySports) December 19, 2021

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وتابع: "لا يوجد شك في ذلك، قدمه كانت في الهواء، إذا تواجدت ساق روبروتسون حينها على الأرض، لتعرض للكسر، توجد تقنية VAR، وذهب وشاهد لقطة روبرتسون مرة أخرى، حسنا التقنية متواجدة من أجل ذلك، لكن ماذا فعل في هذا الموقف (تدخل كين)؟، ومن ثم هناك قرار ركلة الجزاء في لقطة ديوغو جوتا".

وواصل: "السيد تيرني أخبرني بأن ديوغو توقف لرغبته في الحصول على مخالفة، أولا وأخيرا إذا أردت التسديد، فيجب عليك التوقف، فلا يمكنك القيام بالاثنين معا (الركض والتسديد)".

واستكمل: "التعادل نتيجة لا بأس بها، لسنا مجانين للتفكير بأنه لا يمكننا التعادل في توتنهام، ولكن هذه المواقف حاسمة، لا أعرف ما هي مشكلة (الحكم بول تيرني) معي، أشهر في وجهي البطاقة الصفراء في الوقت الذي أفضل فيه أن يتخذ القرارات الصحيحة في أرض الملعب".

وختم قائلا: "فقدنا وسط ملعبنا بالكامل، ويغيب عنا أفضل مدافع في العالم وفقدنا القائد يوم المباراة، وبالتالي لا نتوقع أن نقدم أفضل كرة قدم في الموسم، كان علينا القتال، وهذا ما قام به اللاعبون".

A fiercely competitive and engrossing encounter finishes with each side taking a point#TOTLIVpic.twitter.com/2EzRojPy5T — Premier League (@premierleague) December 19, 2021

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وبنتيجة التعادل اليوم، أوقف الفريق اللندني سلسلة انتصارات "الريدز" التي وصلت إلى 6 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، و8 انتصارات بشكل عام إذا أضفنا فوز ليفربول في مباراتين بدوري الأبطال أمام كل من بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وتعود آخر مرة فشل فيها ليفربول في تحقيق الفوز إلى السابع من نوفمبر الماضي عندما مني بخسارته الوحيدة في الدوري هذا الموسم حتى الآن، وكانت حينها أمام وست هام يونايتد ضمن الجولة الـ11 من "البريميرليغ".

المصدر: وكالات