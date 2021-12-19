توتنهام يوقف سلسلة انتصارات ليفربول في "البريميرليغ" (فيديو)

ساد التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة توتنهام هوتسبير وضيفه ليفربول التي جمعتهما اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل هدفي توتنهام هاري كين والكوري الجنوبي هيونغ مين سون في الدقيقتين 13 و74 على الترتيب، فيما سجل ثنائية ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا وأندي روبرتسون في الدقيقتين 35 و69 على التوالي.

ولعب ليفربول بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ77 بعد طرد نجمه روبرتسون عقب تدخله العنيف على البرازيلي إيمرسون رويال، وذلك بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

A fiercely competitive and engrossing encounter finishes with each side taking a point#TOTLIVpic.twitter.com/2EzRojPy5T — Premier League (@premierleague) December 19, 2021

وبهذا التعادل، أوقف الفريق اللندني سلسلة انتصارات "الريدز" التي وصلت إلى 6 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، و8 انتصارات بشكل عام إذا أضفنا فوز ليفربول في مباراتين بدوري الأبطال أمام كل من بورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وتعود آخر مرة فشل فيها ليفربول في تحقيق الفوز إلى السابع من نوفمبر الماضي عندما مني بخسارته الوحيدة في الدوري هذا الموسم حتى الآن، وكانت حينها أمام وست هام يونايتد ضمن الجولة الـ11 من "البريميرليغ".

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وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 41 نقطة متأخرا بفارق 3 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي الذي حقق فوزا عريضا على نيوكاسل برباعية نظيفة في وقت سابق اليوم.

كما رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: RT