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الجزائري محرز يسجل هدفا رائعا "عالطاير" في فوز فريقه برباعية على نيوكاسل (فيديو)

الرياضة

الجزائري محرز يسجل هدفا رائعا
AFP
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تألق الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بشكل لافت في المباراة التي حقق فيها فريقه فوزا عريضا على مضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وصنع محرز الهدف الثاني وسجل بنفسه الهدف الثالث بطريقة رائعة على الطاير.

وتناوب على تسجيل رباعية السيتي كل من روبن دياز وجواو كانسيلو ورياض محرز ورحيم ستيرلينغ في الدقائق 5 و27 و64 و86 على الترتيب. 

وبهذ الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 44 نقطة، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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