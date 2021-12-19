الجزائري محرز يسجل هدفا رائعا "عالطاير" في فوز فريقه برباعية على نيوكاسل (فيديو)

تألق الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بشكل لافت في المباراة التي حقق فيها فريقه فوزا عريضا على مضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وصنع محرز الهدف الثاني وسجل بنفسه الهدف الثالث بطريقة رائعة على الطاير.

وتناوب على تسجيل رباعية السيتي كل من روبن دياز وجواو كانسيلو ورياض محرز ورحيم ستيرلينغ في الدقائق 5 و27 و64 و86 على الترتيب.

جووووووووووووووووول رياض محرز يضيف الثالث

نيوكاستل يونايتد 0~3 مانشستر سيتي pic.twitter.com/E5uqTvQxEw — نايلي نايلي (@ZyNgrSHkYnVoOaz) December 19, 2021

📊 | @Mahrez22 vs. Newcastle United:



Touches: 51

Goals: 1

Assists: 1

Shots: 2

Accurate Passes: 27/31 (87%)

Key Passes: 3

Ground Duels Won: 3

Tackles Won: 2



Mahrez Magic 🤩#ManCity | #NEWMCI | #MCFCpic.twitter.com/TP5ucXV8aa — City Chief (@City_Chief) December 19, 2021

وبهذ الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 44 نقطة، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

Man City cement their spot at the top of the #PL as they ease past Newcastle #NEWMCIpic.twitter.com/DJa6NRuJmz — Premier League (@premierleague) December 19, 2021

المصدر: RT