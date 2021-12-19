الجزائري محرز يسجل هدفا رائعا "عالطاير" في فوز فريقه برباعية على نيوكاسل (فيديو)
تألق الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي بشكل لافت في المباراة التي حقق فيها فريقه فوزا عريضا على مضيفه نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.
وصنع محرز الهدف الثاني وسجل بنفسه الهدف الثالث بطريقة رائعة على الطاير.
هدف الثالث لـ "رياض محرز"🎥— نـَــــــوَالْ 🇩🇿 (@Nawel__033) December 19, 2021
pic.twitter.com/mCk1NuYdE1
وتناوب على تسجيل رباعية السيتي كل من روبن دياز وجواو كانسيلو ورياض محرز ورحيم ستيرلينغ في الدقائق 5 و27 و64 و86 على الترتيب.
جووووووووووووووووول رياض محرز يضيف الثالث— نايلي نايلي (@ZyNgrSHkYnVoOaz) December 19, 2021
نيوكاستل يونايتد 0~3 مانشستر سيتي pic.twitter.com/E5uqTvQxEw
📊 | @Mahrez22 vs. Newcastle United:— City Chief (@City_Chief) December 19, 2021
Touches: 51
Goals: 1
Assists: 1
Shots: 2
Accurate Passes: 27/31 (87%)
Key Passes: 3
Ground Duels Won: 3
Tackles Won: 2
Mahrez Magic 🤩#ManCity | #NEWMCI | #MCFCpic.twitter.com/TP5ucXV8aa
وبهذ الفوز، رفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 44 نقطة، فيما توقف رصيد نيوكاسل عند 10 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".
Man City cement their spot at the top of the #PL as they ease past Newcastle #NEWMCIpic.twitter.com/DJa6NRuJmz— Premier League (@premierleague) December 19, 2021
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.