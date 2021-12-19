"الفرعون" صلاح على أعتاب إنجاز استثنائي أمام توتنهام الليلة (فيديو)

يستهدف المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تحقيق رقمين قياسيين جديدين، عندما يحل فريقه ضيفا على توتنهام اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحقق صلاح رقما قياسيا خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل في الجولة الماضية بتسجيله أحد أهداف اللقاء التي انتهى لمصلحة "الريدز" بنتيجة 3-1.

Liverpool’s Mo Salah has either scored or assisted in his last 15 #PL matches



A goal involvement against Spurs will set a new record in the competition 📈#TOTLIV | @LFCpic.twitter.com/v2JKHYZUlF — Premier League (@premierleague) December 19, 2021

وتمكن صلاح بهدفه في شباك نيوكاسل من معادلة الرقم القياسي لمهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي كان ينفرد بكونه اللاعب الوحيد الذي سجل أو صنع هدفا خلال 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز في "تويتر" اليوم الأحد صورة لصلاح، وأرفقها بالقول: "نجح محمد صلاح في تسجيل أو صناعة هدف على الأقل في آخر 15 مباراة له في البريميرليغ معادلا رقم جيمي فاردي. وسينفرد صلاح بالرقم القياسي إذا سجل أو صنع أي هدف ضد توتنهام".

هُنا الملك يحكم بأحكامه.. 🇪🇬👑



للمباراة الـ15 على التوالي صلاح يواصل مساهماته التهديفية في الدوري الإنجليزي الممتاز ⚽🔥pic.twitter.com/UYcHMKYROz — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 17, 2021

من جانب آخر، فإن صلاح ساهم بشكل مباشر في 24 هدفا بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن، بواقع: 15 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

ولا يتفوق على صلاح من حيث عدد الأهداف التي ساهم في تسجيلها قبل عيد الميلاد (كريسماس) في "البريميرليغ"، سوى الأسطورة ألان شيرر الذي أسهم في تسجيل 25 هدفا (سجل 16 وصنع 9) في موسم 1994-1995.

وفي حال أسهم "الفرعون" في تسجيل أي هدف اليوم (صناعة أو تسجيلا) فسيعادل رقم شيرر، وإذا ساهم بأكثر من هدف فسيحطم رقم الأسطورة الإنجليزية الصامد منذ 27 عاما.

24 - Mohamed Salah has 24 Premier League goal involvements this season (15 goals, 9 assists) - in Premier League history, only @alanshearer in 1994-95 has registered more before Christmas in a single campaign (25 - 16 goals, 9 assists). Cheer. #LIVNEW — OptaJoe (@OptaJoe) December 16, 2021

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ويحلق صلاح في صدارة قائمة هدافي "البريميرليغ" برصيد 15 هدفا متفوقا بفارق 6 أهداف عن أقرب مطارديه جيمي فاردي.

المصدر: RT