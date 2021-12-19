شاهد.. إشبيلية يوجه ضربة شبه قاضية لأتلتيكو

وجه إشبيلية ضربة شبه قاضية لآمال أتلتيكو مدريد في الاحتفاظ باللقب بعدما ألحق به الهزيمة الثالثة تواليا، وجاءت بهدف قاتل 2-1 السبت في المرحلة 18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان"، بدا أتلتيكو في طريقه أقله لإنقاذ نقطة بعدما عوض تخلفه منذ الدقيقة 7 بهدف من تسديدة بعيدة صاروخية للكرواتي إيفان راكيتيتش إلى تعادل بفضل هدف للبرازيلي فيليبي بكرة رأسية إثر ركلة ركنية (33).

Ahora ya en frío, tomarse un momento para disfrutar las veces que queráis de semejante golazo de nuestro @ivanrakitic 🇭🇷🤍❤ pic.twitter.com/yvqUFUXStv — Sevillanitis. (@_sevillanitis_) December 18, 2021

لكن الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس قال كلمته في الوقت القاتل وألحق بحامل اللقب هزيمته الرابعة للموسم، عندما خطف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 88 إثر ركلة ركنية، مانحا فريق المدرب خولن لوبتينيغي فوزه الـ11 ونقطته الـ37 في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن ريال و4 عن ريال بيتيس الثالث الذي يحل ضيفا الأحد على بلباو.

لمشاهدة ملخص المباراة:

https://www.youtube.com/watch?v=l5zVuyDZrZI

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وباتت مهمة فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في المحافظة على اللقب بعيدة المنال نتيجة هزيمته الثالثة تواليا، بعد اللتين مني بهما يد على مايوركا (1-2) وريال مدريد (0-2)، ليتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الخامس.

وحتى في حال فوز ريال على قادش اليوم الأحد، سيكون إشبيلية أمام فرصة إعادة الفارق لخمس نقاط قبل عطلة الأعياد لأنه يخوض الثلاثاء مباراته المؤجلة على أرضع مع برشلونة.

المصدر: "أ ف ب"