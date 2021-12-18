التونسي الجزيري يتوج بجائزة الحذاء الذهبي هدّافا لبطولة كأس العرب

توج التونسي سيف الدين الجزيري بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في بطولة كأس العرب بكرة القدم التي استضافتها قطر بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري.

وحصل الجزيري على الحذاء الذهبي بعد تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

سيف الدين الجزيري لاعب منتخب تونس حصل على جائزة هداف بطولة كأس العرب 🔥 👏



مهاجم الزمالك ونسور قرطاج سجل 4⃣ أهداف في البطولة وحصل على الحذاء الذهبي 🔝



الجزيري أصبح الهداف التاريخي للمنتخب التونسي في البطولة 🔝 💪#كأس_العرب - #FIFArabCuppic.twitter.com/1yLY4dP2Dn — جول مصر - GOAL (@goaleg) December 18, 2021

وأحرز جائزة الحذاء الفضي الجزائري ياسين براهيمي (برصيد 3 أهداف) الذي اختارته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب والتي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وصيفا للهداف، فيما نال الحذاء البرونزي الأردني يزن نعيمات والذي سجل ثلاثة أهداف أيضا.

وأحرز 5 لاعبون 3 أهداف في البطولة فبالإضافة إلى براهيمي ونعيمات سجل أيضا ثلاثية كل من المغربي بدر بانون والقطري المعز علي والفلسطيني تامر صيام.

سيف الدين الجزيري يتوج بجائزة هداف كأس العرب بـ 4 أهداف ⚽️🇹🇳 pic.twitter.com/D1FqoCUXta — FilGoal (@FilGoal) December 18, 2021

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يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

المصدر: RT