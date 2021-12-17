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إنتر ميلان يفسخ عقد نجمه الدنماركي إريكسن الموقوف عن اللعب بسبب مشاكل في القلب

الرياضة

إنتر ميلان يفسخ عقد نجمه الدنماركي إريكسن الموقوف عن اللعب بسبب مشاكل في القلب
AFP JONATHAN NACKSTRAND
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أعلن إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة في بيان رسمي فسخ عقد لاعب وسطه الدنماركي كريستيان إريكسن بعد إيقافه عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.

ونشر الانتر فيديو لأجمل لحظات إريكسون مع الفريق وأرفقها بعبارة: "شكرا لكل كريستيان نتمنى لك الأفضل.. الأهداف، الانتصارات، الاحتفالات بالسكوديتو، كل هذا سيبقى إلى الأبد في تاريخ النيراتزوري".

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ولم يلعب إريكسن البالغ 29 عاما منذ سقوطه في الملعب خلال المباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020" التي خسرتها الدنمارك أمام فنلندا بهدف دون مقابل في الـ12 من يونيو الماضي.

ولكن كريستيان تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.

المصدر: رويترز + وكالات

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