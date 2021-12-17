إنتر ميلان يفسخ عقد نجمه الدنماركي إريكسن الموقوف عن اللعب بسبب مشاكل في القلب
أعلن إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة في بيان رسمي فسخ عقد لاعب وسطه الدنماركي كريستيان إريكسن بعد إيقافه عن اللعب بسبب اعتماده على جهاز لتنظيم ضربات القلب.
🚨 | STATEMENT@ChrisEriksen8 👇 https://t.co/gcYXXlDJo0— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) December 17, 2021
ونشر الانتر فيديو لأجمل لحظات إريكسون مع الفريق وأرفقها بعبارة: "شكرا لكل كريستيان نتمنى لك الأفضل.. الأهداف، الانتصارات، الاحتفالات بالسكوديتو، كل هذا سيبقى إلى الأبد في تاريخ النيراتزوري".
🖤💙 | CHRIS— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) December 17, 2021
ALL THE BEST, @ChrisEriksen8!
The goals, the victories, those Scudetto celebrations with fans outside San Siro – all this will remain forever in Nerazzurri historypic.twitter.com/wCGPGun4Gd
ولم يلعب إريكسن البالغ 29 عاما منذ سقوطه في الملعب خلال المباراة الافتتاحية لـ"يورو 2020" التي خسرتها الدنمارك أمام فنلندا بهدف دون مقابل في الـ12 من يونيو الماضي.
ولكن كريستيان تعافى عقب إنقاذ حياته في الملعب بمساعدة زملائه والطاقم الطبي قبل نقله إلى مستشفى قريب حيث عولج بزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب.
المصدر: رويترز + وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.