شاهد.. رونالدو وصديقته جورجينا يكشفان جنس توأمهما المنتظر بطريقة خاصة (فيديو)

كشف البرتغالي ​كريستيانو رونالدو​ نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابه في "إنستغرام" عن جنس توأمه المنتظر من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية ​جورجينا رودريغيز​.

ونشر رونالدو مقطع فيديو سجلته جورجينا يظهر أولاده الأربعة وهم يفقعون بالونين ليخرج من أحدهما قصاصات ورق زهرية ومن الثاني قصاصات ورق زرقاء، ما يعني أن التوأم المنتظر هما صبي وفتاة.

وأرفق رونالدو الفيديو، بعبارة: "حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي" مع إضافة العديد من قلوب الحب "إموشين".

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات بعد ساعات قليلة على نشره.

ولدى رونالدو حاليا أربعة أطفال، وهم: كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو، المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضا، وآلانا مارتينا، التي أنجبتها جورجينا في عام 2017.

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وكان رونالدو قد نشر في أواخر أكتوبر الماضي صورة له مع جورجينا وبيده صورة لنتيجة الفحص بالأشعة السينية، وأرفقها بالقول: "يسعدني الإعلان عن أننا نتوقع توأمين. قلوبنا مليئة بالحب - ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما".

المصدر: RT