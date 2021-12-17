عقب هدف إقصاء قطر.. والد بلايلي يكشف سبب فسخ عقد نجله

أعلن نادي قطر القطري تخليه "بالتراضي" عن نجمه الجزائري يوسف بلايلي، بعد يوم من تسجيله هدف الفوز لمنتخب بلاده في مرمى قطر المضيفة ضمن نصف نهائي كأس العرب في كرة القدم.

وسرق بلايلي البالغ 29 عاما الأضواء في كأس العرب حيث تخوض الجزائر المنافسات منقوصة من عدد كبير من لاعبيها الأساسيين يتقدمهم رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن حفيظ، والد ومدير أعمال اللاعب الذي كان عقده مع قطر يمتد حتى يونيو المقبل، أنه "يخطط لنقل بلايلي إلى ناد أوروبي كبير قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا في 9 يناير المقبل".

بدوره، كتب بلايلي في حسابه على انستغرام: "شكرا جزيلا لنادي قطر القطري للحظات التي أمضيتها بجانبكم وشكر كبير للجماهير والإدارة. أصبحت الآن لاعبا حرا".

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وسجل بلايلي هدف الفوز الدراماتيكي للجزائر الأربعاء على قطر (2-1) في الدقيقة 17 من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع على استاد الثمامة، متابعا ركلة جزاء صدها له الحارس.

وفي المباراة الأخيرة ضد قطر، اختير بلايلي أفضل لاعب في المباراة، كما أنه سجل هدفا في ربع النهائي من نحو أربعين مترا في مرمى المغرب.

وتخوض الجزائر المباراة النهائية لكأس العرب السبت أمام تونس على استاد البيت.

المصدر: "أ ف ب"