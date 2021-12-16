قبل يومين من نهائي "كأس العرب".. نجم المنتخب الجزائري "يغادر قطر" في خطوة مفاجئة

أعلن نادي "قطر" القطري في بيان رسمي اليوم الخميس، التوصل لاتفاق يقضي بفسخ عقد لاعبه الجزائري يوسف بلايلي بالتراضي بين الطرفين.

-📄 بيان:



فسخ عقد المحترف الجزائري يوسف بلايلي. pic.twitter.com/kYhTBiUTUQ — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) December 16, 2021

وذكرت العديد من التقارير أن بلايلي لديه عديد من العروض القوية من أوروبا والدوري الإماراتي.

رسمياً .. النجم #يوسف_بلايلي يفسخ عقده مع نادي #قطر القطري بتأكيد من والده الآن pic.twitter.com/XVmT2vrTUX — El-djazair daily (@ElDjazair_Daily) December 16, 2021

ويتألق بلايلي بشكل لافت خلال بطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها قطر حاليا، حيث سجل أحد أجمل أهداف البطولة في شباك المغرب، كما ساهم بشكل كبير في قيادة "محاربي الصحراء" إلى النهائي بتسجيله هدف في الوقت القاتل أمام المنتخب القطري في الدور نصف النهائي.

عاجل: رسميا لاعب يوسف بلايلي يتم فسخ عقدوا مع نادي قطر pic.twitter.com/oE6eB5uvO0 — équipe nationale d'Algérie (@equipe_Algerie1) December 16, 2021

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وتأهل المنتخب الجزائري إلى المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" بعد فوزه على نظيره القطري بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على أرضية ملعب "الثمامة" ضمن الدور قبل نهائي.

وسيتنافس المنتخب الجزائري على رفع كأس البطولة بعد غد السبت، مع المنتخب التونسي الذي حجز بطاقة النهائي الأولى بفوزه على نظيره المصري بهدف دون مقابل.

في المقابل، ستجمع مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين قطر ومصر.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.

المصدر: RT