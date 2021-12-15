الإصابة تبعد كومان عن المباراة الأخيرة لبايرن ميونخ هذا العام

أعلن بايرن ميونخ الألماني في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أن لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان سيغيب عن المباراة الأخيرة للفريق البافاري في عام 2021 بسبب الإصابة.

وأصيب كومان في الشوط الأول من المباراة التي فاز بها البايرن لأمس الثلاثاء على مضيفه شتوتغارت بخماسية نظيفة ضمن الجولة الـ16 من "البوندسليغا"، ما سمح له بحسم لقب بطل الخريف الشرفي قبل مباراة على انتصاف الموسم.

وأظهرت الفحوص أن كومان يعاني من تمزق في العضلة الخلفية لفخذه الأيمن بحسب ما كشف البايرن، وبالتالي سيغيب عن المباراة الأخيرة للفريق في 2021 الجمعة في "أليانز أرينا" ضد فولفسبورغ.

ℹ️ بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، سيغيب كينجسلي كومان عن مباراة #البايرن الأخيرة في 2021 ضد فولفسبورج. pic.twitter.com/1vsisrIg3j — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) December 15, 2021

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وسبق لمدرب بايرن يوليان ناغلسمان أن كشف عشية الفوز على شتوتغارت بأن الفرنسي البالغ 25 عاما يعاني من "إرهاق بسيط"، لكنه أجبر على إشراكه نتيجة الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق إن كان بسبب فيروس كورونا أو الإصابة.

ويتصدر النادي البافاري ترتيب الدوري بفارق تسع نقاط عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم الأربعاء مع ضيفه غرويتر فورث متذيل الترتيب، وبالتالي ضمن لقب بطل الخريف الشرفي للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، وأكد مرة أخرى بأنه مرشح بقوة للفوز بلقب الـ"بوندسليغا" للموسم العاشر على التوالي.

ويعاود بايرن نشاطه في الدوري بعد العطلة الشتوية التقليدية على أرضه بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ في السابع من يناير المقبل.

المصدر: "أ ف ب"