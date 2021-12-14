بايرن ميونخ يحسم لقب بطل الخريف في "البوندسليغا" بخماسية في شباك شتوتغارت (فيديو)

حسم بايرن ميونخ، الساعي إلى تتويجه العاشر تواليا في الدوري الألماني، لقب بطل الخريف الشرفي قبل مباراته الأخيرة هذا العام، باكتساحه مضيفه شتوتغارت 5-0 ضمن الجولة الـ16 من المسابقة.

وسجل خماسية الفريق البافاري، سيرج غنابري ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 40 و53 و74، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 69 و72.

وشاءت الصدف أن يتوج العملاق البافاري بلقب بطل الخريف مرتين في عام واحد، وذلك لأن النصف الأول من الموسم الماضي امتد لما بعد العطلة الشتوية التقليدية في ألمانيا.

Herbstmeister = 𝙨𝙚𝙘𝙪𝙧𝙚𝙙



The 5⃣➖0⃣ win ensures @FCBayernEN go into Christmas as table-toppers. 🎄🥇 #Bundesligapic.twitter.com/0Fb6KZ6cPw — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 14, 2021

ورفع فريق المدرب يوليان ناغلسمان رصيده الى 40 نقطة وابتعد في الصدارة مؤقتا بفارق 9 نقاط عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند الذي يستضيف الأربعاء غرويتر فورث الأخير، ما سمح له بإنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة قبل مباراته الأخيرة لهذا العام ضد فولفسبورغ الجمعة.

Guaranteed to finish the year on top 💝#MiaSanMiapic.twitter.com/Bes7u35NzA — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 14, 2021

ويأمل النادي البافاري أن يصب التاريخ في صالحه بإحرازه لقب الخريف الشرفي للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، لأنه توج بطلا للدوري في 21 من المواسم الـ24 السابقة التي أنهى فيها العام متصدرا.

وأكد بايرن تفوقه التام على شتوتغارت الذي خسر 18 من مواجهاته الـ19 الأخيرة ضد النادي البافاري، والمباراة الوحيدة التي لم يفز بها الأخير في هذه السلسلة كانت في المرحلة الـ34 من موسم 2017-2018 حين خسر على أرضه 1-4.

ومنذ التعادل السلبي في أكتوبر 2009، فاز بايرن بجميع مبارياته العشر على ملعب شتوتغارت في ثاني أطول سلسلة خسائر لفريق على أرضه ضد نفس المنافس، بعد فيردر بريمن الذي خسر 12 مباراة متتالية بين جمهوره بين 2010 و2021 ضد البايرن بالذات.

وبفوزه العريض اليوم بات البايرن أول فريق في تاريخ الدوري يسجل 52 هدفا بعد 16 جولة، متفوقا على نفسه بالذات (50 هدفا موسم 1976-1977).

المصدر: "أ ف ب"