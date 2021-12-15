دييغو ألونسو مدربا جديدا لمنتخب الأوروغواي خلفا لتاباريز

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين دييغو ألونسو البالغ 46 عاما مدربا جديدا للمنتخب، خلفا لأوسكار تاباريز، الذي أقيل الشهر الماضي بعد 15 عاما بالمنصب.

ويتمتع ألونسو بخبرة كبيرة على مستوى الأندية، حيث قاد فريقي "بينيارول" و"بيا بيستا" في الأوروغواي، بجانب "أولمبيا" و"جواراني" في الباراغواي، وإنتر ميامي الأمريكي، ومونتيري المكسيكي.

وكانت أطول فترة تدريبية له مع باتشوكا، وقاده للفوز بالدوري المكسيكي في 2016، كما توج بدوري أبطال الكونكاكاف مع باتشوكا ومونتيري.

Diego Alonso (46) has ten years experience in management.



🇺🇾| Bella Vista (2011-2012)

🇵🇾| Guaraní (2012-2013)

🇺🇾| Peñarol (2013)

🇵🇾| Olimpia (2014)

🇲🇽| Pachuca (2014-2018)

🇲🇽| Monterrey (2018-2019)

🇺🇸| Inter Miami (2019-2021)



Now, he takes on the biggest job of his career. pic.twitter.com/fmypZBUu4j — Warriors of Uruguay (@UruguayHeroes) December 15, 2021

إقرأ المزيد

ولم يكشف الاتحاد الأوروغوياني عن تفاصيل التعاقد، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الاتفاق يمتد حتى نهاية التصفيات على الأقل.

وجاءت إقالة تاباريز البالغ 74 عاما بعد سلسلة نتائج متواضعة جعلت المنتخب الفائز بكأس العالم مرتين في المركز السابع بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنسخة قطر 2022.

وتتأهل أول أربعة فرق إلى نهائيات كأس العالم مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

وتبتعد الأوروغواي بفارق نقطة واحدة عن المربع الذهبي بالتصفيات، وتخوض آخر أربع مباريات أمام فنزويلا وبيرو على أرضها، وضد الباراغواي وتشيلي خارج أرضها.

المصدر: رويترز