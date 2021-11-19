بعد 15 عاما في تدريب منتخب الأوروغواي.. إقالة أوسكار تاباريز من منصبه

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم اليوم الجمعة، إقالة أوسكار تاباريز البالغ 74 عاما من تدريب المنتخب بعد 15 عاما قضاها على رأس الجهاز الفني لمنتتخب بلاده.

ونشر الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم بيانا رسميا، أكد فيه إنهاء عقد تاباريز وجهازه الفني مؤكدا أن القرار كان صعبا، لكنه الأفضل لصالح المنتخب.

وجاء قرار إقالة تاباريز بسبب النتائج السلبية للمنتخب الأوروغوياني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، والهزيمة في آخر 4 مباريات، آخرها الهزيمة بثلاثية نظيفة أمام بوليفيا، ليحتل المنتخب المركز السابع برصيد 16 نقطة، ويقترب من الخروج من سباق التأهل للمونديال.

Official -



Oscar Tabarez has been sacked as Uruguay’s manager after 15 years in charge pic.twitter.com/CpISCOQtYH — Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) November 19, 2021

وتولى تاباريز تدريب المنتخب الأوروغوياني بين عامي 1988 و1990، قبل أن يتولى المهمة مرة أخرى في مارس من عام 2006 حتى اليوم.

وقاد تاباريز منتخب بلاده إلى آخر 3 بطولات لكأس العالم، واحتل المنتخب تحت قيادته المركز الرابع في مونديال 2010، كما توج بكأس كوبا أمريكا عام 2011.

It’s over. Legendary Uruguayan manger Oscar Tabárez is no longer the head coach of the national team, official statement confirms. 🇺🇾 #Tabarezpic.twitter.com/IyE1qvwsqr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2021

المصدر: الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم