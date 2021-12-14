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برشلونة يصدر بيانا بشأن أغويرو

الرياضة

برشلونة يصدر بيانا بشأن أغويرو
AFP PAU BARRENA
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أصدر نادي برشلونة، بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وقال برشلونة في بيان: "سيتحدث أجويرو في مؤتمر صحفي عن مستقبله من ملعب كامب نو، غدا الأربعاء، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا، وسيتواجد معه الرئيس خوان لابورتا".

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وكان صحفي إسباني على "راديو ماركا"، أمس الاثنين، قال إن برشلونة سينظم حفلا لأغويرو، غدا كي يعلن فيه المهاجم الأرجنتيني، اعتزال كرة القدم.

وقال برنامج "الشيرنغيتو"، إن أغويرو حسم القرار بالفعل منذ الأسبوع الماضي، بعد تأكد معاناته من عدم انتظام ضربات القلب البطيني، ما يمنعه من ممارسة كرة القدم مرة أخرى.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أن نبأ اعتزال أغويرو، أثار ضجة في الأرجنتين، أمس الإثنين، لأن مهاجم برشلونة محبوب بشكل كبير في بلاده.

وانتقل أغويرو إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وشارك أغويرو في خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.

المصدر: twitter/FCBarcelona

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