برشلونة يصدر بيانا بشأن أغويرو

أصدر نادي برشلونة، بيانا، اليوم الثلاثاء، بشأن مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو.

وقال برشلونة في بيان: "سيتحدث أجويرو في مؤتمر صحفي عن مستقبله من ملعب كامب نو، غدا الأربعاء، في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا، وسيتواجد معه الرئيس خوان لابورتا".

❗ @aguerosergiokun will give a statement on his future from Camp Nou at 12pm CET on Wednesday December 15. The first-team football player will be joined by FC Barcelona president, Joan Laporta. pic.twitter.com/PcgpeuytCZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 14, 2021

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وكان صحفي إسباني على "راديو ماركا"، أمس الاثنين، قال إن برشلونة سينظم حفلا لأغويرو، غدا كي يعلن فيه المهاجم الأرجنتيني، اعتزال كرة القدم.



وقال برنامج "الشيرنغيتو"، إن أغويرو حسم القرار بالفعل منذ الأسبوع الماضي، بعد تأكد معاناته من عدم انتظام ضربات القلب البطيني، ما يمنعه من ممارسة كرة القدم مرة أخرى.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن نبأ اعتزال أغويرو، أثار ضجة في الأرجنتين، أمس الإثنين، لأن مهاجم برشلونة محبوب بشكل كبير في بلاده.



وانتقل أغويرو إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي خلال صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وشارك أغويرو في خمس مباريات في كل المسابقات حتى الآن مع برشلونة وسجل هدفا واحدا في مباراة القمة أمام ريال مدريد بعد أن استهل الموسم بإصابة في ربلة الساق.

المصدر: twitter/FCBarcelona