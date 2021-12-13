أمير سعودي يهنئ المنتخب اليمني بالفوز على منتخب بلاده

هنأ الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود المنتخب اليمني بالتتويج بكأس غرب آسيا بكرة القدم للناشئين 2021 بعد فوزه في النهائي يوم الاثنين على المنتخب السعودي بركلات الترجيح 4-3.

وغرّد الأمير السعودي عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "ألف مبروك تتويج المنتخب اليمني للناشئين بطلا لغرب آسيا إثر فوزه على السعودية بركلات الترجيح وهاردلك لمنتخبنا والتعويض في القادم بإذن الله"، وأرفق التغريدة بعلمين للسعودية واليمن.

ألف مبروك تتويج #المنتخب_اليمني_للناشئين بطلاً لـ #غرب_آسيا إثر فوزه على السعودية بركلات الترجيح وهاردلك لمنتخبنا والتعويض في القادم بإذن الله🇾🇪🇸🇦 pic.twitter.com/gSzlNj0WQ1 — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 13, 2021

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وحسم المنتخب اليمني النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

واستضافت السعودية النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بمشاركة 9 فرق بالفترة بين 5 و13 ديسمبر الجاري.

المصدر: RT