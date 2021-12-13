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أمير سعودي يهنئ المنتخب اليمني بالفوز على منتخب بلاده

الرياضة

أمير سعودي يهنئ المنتخب اليمني بالفوز على منتخب بلاده
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هنأ الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود المنتخب اليمني بالتتويج بكأس غرب آسيا بكرة القدم للناشئين 2021 بعد فوزه في النهائي يوم الاثنين على المنتخب السعودي بركلات الترجيح 4-3.

وغرّد الأمير السعودي عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "ألف مبروك تتويج المنتخب اليمني للناشئين بطلا لغرب آسيا إثر فوزه على السعودية بركلات الترجيح وهاردلك لمنتخبنا والتعويض في القادم بإذن الله"، وأرفق التغريدة بعلمين للسعودية واليمن.

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وحسم المنتخب اليمني النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

واستضافت السعودية النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بمشاركة 9 فرق بالفترة بين 5 و13 ديسمبر الجاري.

المصدر: RT

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