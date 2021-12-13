شاهد.. احتفالات وألعاب نارية في اليمن بعد الفوز على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لاحتفالات اليمنيين بتتويج منتخب بلادهم بكأس غرب آسيا للناشئين بكرة القدم بعد الفوز على السعودية في النهائي اليوم الاثنين.
وحسم المنتخب اليمني النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.
وفور نهاية المباراة انطلقت الأفراح في شوارع المدن اليمنية بفوزهم باللقب.
عـــــدن المعلا وفرحة عارمة بالفوز بكأس غرب اسيا للناشئين #السعوديه_اليمن#عدن#كاس_غرب_اسياpic.twitter.com/DYrTh8ZzFN— نبض عدن | nabd_aden (@nabd_aden) December 13, 2021
#تعز#اليمن الآن تصوير من مرتفع يظهر ألعاب نارية وإطلاق نار في الهواء فرحًا بإحراز منتخبنا الوطني للناشئين كأس غرب آسيا بعد فوزه على المنتخب السعودي #اليمن#السعودية#كاس_غرب_اسياpic.twitter.com/cH0ah7P5bx— هشام الجرادي (@hishamgaradi) December 13, 2021
سماء صنعاء تحتفل بفوز منتخبنا الوطني ببطوله غرب آسيا للناشئين 🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪🇾🇪#السعوديه_اليمنpic.twitter.com/v1cUSK7qUq— علي البريد (albareed) (@alialbareed) December 13, 2021
⚽️ شاااااااااهد بالفيديو بعض فرحة اليمنيين نساءً واطفالا ورجالا بالنصر الكبير وتتويج منتخب #اليمن بطلا لكأس غرب آسيا للناشئين#حيو_اليماني_حيوه#السعوديه_اليمنpic.twitter.com/HnWsGf8Ett— ريهام الكميت (@roro_komait) December 13, 2021
الألعاب النارية والأهازيج تسيطر على المشهد في شوارع صنعاء..— علي السنيدار (@alialsonidar) December 13, 2021
تستحق الفرح وأكثر يمننا السعيد :)#اليمن_السعودية#غرب_آسياpic.twitter.com/9SurN1EP6u
واستضافت السعودية النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بمشاركة 9 فرق بالفترة بين 5 و13 ديسمبر الجاري.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
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