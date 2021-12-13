شاهد.. احتفالات وألعاب نارية في اليمن بعد الفوز على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا

#تعز#اليمن الآن تصوير من مرتفع يظهر ألعاب نارية وإطلاق نار في الهواء فرحًا بإحراز منتخبنا الوطني للناشئين كأس غرب آسيا بعد فوزه على المنتخب السعودي #اليمن#السعودية#كاس_غرب_اسياpic.twitter.com/cH0ah7P5bx