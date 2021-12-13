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شاهد.. احتفالات وألعاب نارية في اليمن بعد الفوز على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا

الرياضة

شاهد.. احتفالات وألعاب نارية في اليمن بعد الفوز على السعودية والتتويج بكأس غرب آسيا
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لاحتفالات اليمنيين بتتويج منتخب بلادهم بكأس غرب آسيا للناشئين بكرة القدم بعد الفوز على السعودية في النهائي اليوم الاثنين.

وحسم المنتخب اليمني النهائي بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

وفور نهاية المباراة انطلقت الأفراح في شوارع المدن اليمنية بفوزهم باللقب.

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واستضافت السعودية النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بمشاركة 9 فرق بالفترة بين 5 و13 ديسمبر الجاري.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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