اليمن يتغلب على السعودية ويتوج بكأس غرب آسيا للناشئين (فيديو وصور)

توج المنتخب اليمني بطلا لكأس غرب آسيا للناشئين بكرة القدم 2021 بعد فوزه في النهائي على نظيره السعودي بركلات الترجيح 4-3 عقب نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وافتتح المنتخب اليمني باب التسجيل عند الدقيقة الـ47 عن طريق محمد البرواني وعادل للسعودية محمد صالح العيسى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب اليمني بنتيجة 4-3.

لحظة تتويج المنتخب اليمني بكأس بطولة غرب آسيا للناشئين بعد فوزه على المنتخب السعودي🇾🇪❤️🇸🇦🏆

#السعوديه_اليمنpic.twitter.com/FjDYOdCgRx — ‏﮼؏﮼ـبدآلرحمنٰ ❄️ (@DAH1M) December 13, 2021

واستضافت السعودية النسخة الثامنة من بطولة اتحاد غرب آسيا بكرة القدم للناشئين بمشاركة 9 فرق بالفترة بين 5 و13 ديسمبر الجاري.

وتأهل منتخب اليمن إلى نهائي البطولة، عقب تغلبه أول أمس السبت على نظيره السوري بنتيجة 2-1، فيما بلغ المنتخب السعودي المباراة النهائية بعد الفوز على الإمارات بثلاثية نظيفة في المربع الذهبي.

المصدر: وكالات