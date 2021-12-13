الاتحاد الأوروبي يلغي نتائج قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال وسيعيدها بعد قليل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد خطأ فادح خلال سحب القرعة اليوم الاثنين.

وقال "اليويفا" في بيان رسمي: "بعد حدوث مشكلة فنية في البرنامج، الذي يرشد المسؤولين إلى الفرق المؤهلة لمواجهة بعضها البعض في دوري أبطال أوروبا، حدث خطأ جوهري في قرعة دور الـ16 من البطولة".

As a result of this, the draw has been declared void and will be entirely redone at 15:00 CET. — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

وأضاف: "نتيجة لذلك تم إلغاء القرعة، وسيتم إعادة سحبها بالكامل في الساعة الثالثة بتوقيت وسط أوروبا".

Clubs involved in Champions League draw mistake are in direct contact with Uefa to clarify the situation. Still waiting for final decision. 🔴 #UCL



This is what happened, via @mjcritchley ⤵️pic.twitter.com/zlFxP7C8OO — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2021

وشهدت القرعة خطأ تنظيميا، بوضع مانشستر يونايتد ضمن الاحتمالات الخاصة بمنافس فريق فياريال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما لا تسمح به اللوائح.

ولا تسمح لوائح الاتحاد الأوروبي، بأن يلتقي فريقان لعبا معا ضمن مجموعة واحدة بدوري الأبطال، في الدور ثمن النهائي، وهو ما ينطبق على اليونايتد وفياريال.

وسحب الروسي أندريه أرشافين، مهاجم أرسنال السابق، الكرة الخاصة بمانشستر يونايتد، ليصبح الأخير في مواجهة الفريق الإسباني، ليضطر النجم الروسي لإعادة السحب مرة أخرى، ويخرج هذه المرة اسم مانشستر سيتي.

وكانت القرعة التي تم إلغائها قد أسفرت عن المواجهات التالية:

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر يونايتد الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي - ريال مدريد الإسباني

فياريال الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني

سالزبورغ النمساوي ضد ليفربول الإنجليزي

إنتر الإيطالي ضد أياكس الهولندي

سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي

تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي.

المصدر: وكالات