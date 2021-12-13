قرعة ملحق الدور الأول لمسابقة الدوري الأوروبي

تتجه الأنظار اليوم الاثنين إلى مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية الذي سيستضيف قرعة ملحق الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي بحضور 16 فريقا.

وستنطلق القرعة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وخلال القرعة، سيتم تقسيم الفرق الـ16، إلى مستويين:

المستوى الأول يضم الفرق التي احتلت وصافة مجموعات الدوري الأوروبي وهي: بيتيس (إسبانيا)، براغا (البرتغال)، دينامو زغرب (كرواتيا)، لاتسيو (إيطاليا)، نابولي (إيطاليا)، أولمبياكوس (اليونان)، رينجرز (أسكتلندا)، سوسييداد (إسبانيا).

المستوى الثاني، يضم الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال، وهي: أتالانتا (إيطاليا)، برشلونة (إسبانيا)، دورتموند (ألمانيا)، لايبزيغ (ألمانيا)، بورتو (البرتغال)، إشبيلية (إسبانيا)، شيريف تيراسبول (مولدوفا)، زينيت بطرسبورغ (روسيا).



ولا يمكن لأي فريق مواجهة فريق آخر من البلد نفسه في منافسات الملحق، الذي تقام مباريات القسم الأول منه في 17 فبراير، على أن تقام مباريات القسم الثاني بعد أسبوع.

وستتأهل 8 فرق من هذا الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرق أخرى، سبق أن تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.

المصدر: RT