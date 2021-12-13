اليوم.. قرعتي اليوروباليغ ودوري المؤتمر

ستجري اليوم الاثنين قرعة مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، وفق نظام جديد يتم تقديمه للمرة الأولى في مدينة نيون السويسرية، عقب انتهاء مراسم قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقوم قرعة ملحق الدور الأول من البطولة، بحضور 16 فريقا، منها 8 فرق احتلت وصافة مجموعاتها بالدوري الأوروبي، و8 أخرى احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري أبطال أوروبا.



وستتأهل 8 فرق من هذه الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرق أخرى، سبق أن تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.



وخلال القرعة، سيتم تقسيم الفرق الـ16، إلى مستويين:

المستوى الأول يضم الفرق التي احتلت وصافة مجموعات الدوري الأوروبي وهي: بيتيس (إسبانيا)، براغا (البرتغال)، دينامو زغرب (كرواتيا)، لاتسيو (إيطاليا)، نابولي (إيطاليا)، أولمبياكوس (اليونان)، رينجرز (أسكتلندا)، سوسييداد (إسبانيا).



المستوى الثاني، يضم الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال، وهي: أتالانتا (إيطاليا)، برشلونة (إسبانيا)، دورتموند (ألمانيا)، لايبزيغ (ألمانيا)، بورتو (البرتغال)، إشبيلية (إسبانيا)، شيريف تيراسبول (مولدوفا)، زينيت بطرسبورغ (روسيا).



ولا يمكن لأي فريق مواجهة فريق آخر من البلد نفسه في منافسات الملحق، الذي تقام مباريات القسم الأول منه في 17 فبراير، على أن تقام مباريات القسم الثاني بعد أسبوع.

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دوري المؤتمر

الأمر نفسه ينطبق على دوري المؤتمر الأوروبي، الذي يقام للمرة الأولى هذا الموسم، حيث ستجري، الاثنين، قرعة ملحق الدور الأول لتحديد هوية 8 فرق، تنضم في الدور ثمن النهائي، إلى 8 فرق أخرى كانت قد احتلت صدارة مجموعاتها في الدور الأول من المسابقة.



وخلال القرعة، سيتم تقيم الفرق الـ 16 المشاركة فيها إلى مستويين، المستوى الأول يضم الفرق التي احتلت وصافة مجموعاتها في دوري المؤتمر وهي، بودو/جلميت (النرويج)، ماكابي تل أبيب (إسرائيل)، باوك (اليونان)، بارتيزان بلغراد (صربيا)، قره باغ (أذربيجان)، راندرز (الدنمارك)، سلافيا براغ (تشيكيا).



أما المستوى الثاني، فيضم الفرق التي احتلت المركز الثالث بمجموعاتها في مسابقة الدوري الأوروبي وهي، سلتيك (أسكتلندا)، فنربخشة (تركيا)، ليستر سيتي (إنجلترا)، مارسيليا (فرنسا)، ميدتيلاند (الدنمارك)، أيندهوفن (هولندا)، رابيد فيينا (النمسا)، سبارتا براغ (تشيكيا).

المصدر: "وكالات"