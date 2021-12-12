شاهد.. أول أهداف المغربي عبد الصمد الزلزولي بقميص برشلونة

واصل فريق برشلونة نتائجه المخيبة، بتعادله أمام مضيفه أوساسونا (2-2) في المباراة التي جرت بينهما، مساء يوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي برشلونة كل من، نيكو غونزاليس والمغربي عبد الصمد الزلزولي في الدقيقتين (12، 49) على الترتيب، وتعد هذه المرة الأولى في القرن الحادي والعشرين التي يسجل فيها لاعبان من برشلونة تحت سن 20 عاما.

بينما وقع على ثنائية أوساسونا كل من دافيد غارسيا وأفيلا في الدقيقتين (14، 86) على الترتيب.

واكتفى برشلونة بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 24 نقطة، ويحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الليغا.

بينما رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم الترتيب.

المصدر: RT