الريال يهزم أتلتيكو في "ديربي" مدريد

كسب فريق ريال مدريد لقاء "الديربي" ضد ضيفه وجاره اللدود أتلتيكو بهدفين نظيفين، مساء يوم الأحد، والذي جمعهما في إطار مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووقع على ثنائية الفريق الملكي كل من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما ولاعب خط الوسط ماركو أسينسيو في الدقيقتين (16 و57) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد.

وواصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته بتحقيقه السابع على التوالي، ويتصدر جدول ترتيب الليغا برصيد 39 نقطة.

في المقابل، مني أتلتيكو مدريد بالهزيمة الثانية على التوالي، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 29 نقطة.

المصدر: RT