مدرب منتخب المغرب يكشف أسباب خسارة "أسود الأطلس" أمام الجزائر

جرد منتخب الجزائر جاره المغربي من لقب كأس العرب لكرة القدم، بفوزه عليه 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في مباراة مثيرة، أمس السبت، ضمن الدور ربع النهائي للبطولة في قطر.

وحمل مدرب منتخب المغرب، الحسين عموتة، مسؤولية الخسارة والخروج المؤلم من البطولة، للاعبيه، حيث قال في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة، إن لاعبيه لم يقدموا المستوى المطلوب أمام الجزائر.

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وتابع: "كنا بعيدين كل البعد عما كان مطلوبا منا. ربما لم يكن استعدادنا الذهني في المستوى، وتحمل اللاعبون ضغط المباراة. رغم أنهم كانوا مطالبين بالتركيز على واجبهم التقني والتكتيكي".

وأشار عموتة إلى أنه رغم هذه الصعوبات، إلا أن لاعبي فريقه استطاعوا أن يذهبوا بالمباراة إلى ركلات الترجيح.

واستطرد قائلا: "أهنئ المنتخب الجزائري على تأهله".

وأكمل: "السيناريو الذي كنت أنتظره هو الذي حصل، خاصة في الشوط الأول، لأننا أضعنا كرات سهلة ولعبنا فقط بنصف إمكانياتنا، بخلاف مباريات دور المجموعات. مع الأسف لم يكن هناك تركيز من اللاعبين، لذلك علينا أن يتحسن أداؤنا أكثر وأن نشتغل أكثر على الجانب الذهني".

المصدر: وكالات