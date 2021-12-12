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تصرف مساعد مدرب منتخب سوريا مع ناشئ يمني يثير ضجة واسعة (فيديو)

الرياضة

تصرف مساعد مدرب منتخب سوريا مع ناشئ يمني يثير ضجة واسعة (فيديو)
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فاجأ مساعد مدرب منتخب سوريا للناشئين، الجمهور اليمني، بصفعه لاعب يمني ناشئ خلال مباراة المنتخبين، أمس السبت، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا لكرة القدم المقامة بالسعودية.

وتداول مغردون على موقع "تويتر"، فيديو على نطاق واسع يوثق لحظة اعتداء مساعد مدرب منتخب سوريا للناشئين على لاعب يمني ناشئ في الملعب.

وأظهر الفيديو، الذي تصدر "تريند" موقع "تويتر" في عدد من البلدان العربية، لحظة صفع المدرب السوري للاعب اليمني على وجهه أثناء خروج الكرة من الملعب.

ولم يقم اللاعب اليمني بأي ردة فعل، لكن الحكم تدخل ليطرد مساعد مدرب سوريا.

وأثار المشهد حالة من الاستياء والغضب الواسع بين جماهير كرة القدم العربية التي طالبت بفرض عقوبات قاسية على مساعد المدرب السوري.

جدير بالذكر أن المنتخب اليمني للناشئين تأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا، بفضل فوزه على سوريا 2-1.

المصدر: مواقع التواصل

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