أغنية الشاب خالد تثير أزمة قبيل "موقعة" الجزائر والمغرب في كأس العرب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع أغنية للنجم الجزائري الشاب خالد، تدعم منتخب المغرب في كأس العرب، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة بسبب التوتر بين البلدين مؤخرا.

وشارك الكثيرون أغنية للشباب خالد تشجع المنتخب المغربي، وأشاروا في التعليقات إلى أن هذه الأغنية هي أغنية جديدة أطلقها النجم الجزائري دعما للفريق المغربي، بالتزامن مع المباراة الحاسمة التي تجمع فريقي البلدين اليوم.

وأطلق المغردون على الأغنية اسم "المغرب للأبد" حيث تغنى فيها النجم الجزائري الشاب خالد بقوة المنتخب المغربي منذ انطلاق منافسة "كأس العرب"، على حد زعمهم.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وطالب بعض المعلقين والناشطين في منشوراتهم بمحاكمة الشاب خالد بسبب الأغنية، مشيرين إلى أن الأغنية من كلمات وإنتاج مصعب المغربي.

وبحسب موقع "أوراس"، فإن الأغنية ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2019، حيث أطلق الشاب خالد الأغنية قبل بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2019.

لكن الأغنية كانت قد أثارت جدلا أيضا عند تاريخ إطلاقها قبل عامين، حيث استغرب الكثيرون دعمه منتخب المغرب وليس منتخب بلاده.



المصدر: سبوتنيك