صلاح يحقق عدة أرقام مميزة بعد مباراة أستون فيلا

خرج النجم المصري محمد صلاح بعدة أرقام مميزة من مباراة فريقه ليفربول وضيفه أستون فيلا (1-0) التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز محمد صلاح هدف الفوز الوحيد "للريدز" في الدقيقة 67 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "آنفيلد"، من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فقد ساهم صلاح في تسجيل 30 هدفا خلال جميع المسابقات هذا الموسم، حيث شارك في 22 مباراة، وسجل 21 هدفا، إضافة إلى 9 تمريرات حاسمة.

وكشفت الشبكة أن "الفرعون" المصري بات ثاني لاعب فقط في تاريخ "البريميرليغ" ينجح في المساهمة بأهداف خلال 14 مباراة متتالية بالمسابقة، بعد الإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

بينما أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى أن صلاح سجل آخر 15 ضربة جزاء له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ثاني لاعب يسجل هذا العدد من الركلات المتتالية في المسابقة، بعد الهداف الإنجليزي السابق ماتيو لو تيسييه (23 ركلة على التوالي) بين يناير 1994، وأبريل 2000.

وعزز محمد صلاح (29 عاما) تربعه على عرش صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 14 هدفا، مبتعدا بفارق 5 أهداف عن الإنجليزي جيمي فارد مهاجم ليستر سيتي، قبل مباراته أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد، غد الأحد، على ملعب "كينغ باور" بمدينة ليستر، ضمن منافسات الجولة الـ16من الدوري أيضا.

المصدر: وكالات