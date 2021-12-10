 
مباشر

مدير منظمة الصحة العالمية يشكر محمد صلاح

الرياضة

مدير منظمة الصحة العالمية يشكر محمد صلاح
Reuters ALBERTO LINGRIA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rxkt

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، الشكر للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، على دعمه لحث الناس على تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا.

ونشر الدكتور تادروس أدهانوم، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صورة لمحمد صلاح، وكتب "شكرا لمحمد صلاح، على كلماتك من الدعم".

وأضاف المدير العام للصحة العالمية في الـ"تغريدة": "تعمل اللقاحات على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان". 

إقرأ المزيد
كلوب يفاجئ الصحفيين بمزحة
كلوب يفاجئ الصحفيين بمزحة "طريفة" عن الأسطورة جيرارد (فيديو)
إقرأ المزيد
جائزة لاعب الشهر في
جائزة لاعب الشهر في "البريميرليغ" تذهب إلى ليفربول

المصدر: "twitter/DrTedros" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا