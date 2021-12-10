مدير منظمة الصحة العالمية يشكر محمد صلاح

وجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تادروس أدهانوم، الشكر للنجم المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، على دعمه لحث الناس على تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا.

ونشر الدكتور تادروس أدهانوم، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، صورة لمحمد صلاح، وكتب "شكرا لمحمد صلاح، على كلماتك من الدعم".

وأضاف المدير العام للصحة العالمية في الـ"تغريدة": "تعمل اللقاحات على إنقاذ الأرواح، بما في ذلك ضد فيروس كورونا "كوفيد-19"، نأمل أن يتعاون العالم معا لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في كل مكان".

Thank you @MoSalah for your words of support. Vaccines work to save lives, including against #COVID19. We hope the world will team up to vaccinate people at highest risk everywhere! #VaccinEquitypic.twitter.com/29oAWEYq2y — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 10, 2021

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المصدر: "twitter/DrTedros"