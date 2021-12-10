كلوب يفاجئ الصحفيين بمزحة "طريفة" عن الأسطورة جيرارد (فيديو)

استبق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أسئلة الصحفيين بتصريح مثير ومزحة طريفة، قائلا: "قبل أن نبدأ، أريد أن أقول أنني لن أجيب على أي سؤال حول ستيفن جيرارد اليوم".

ويعود ستيفن جيراد إلى ملعب "إنفيلد" غدا السبت، من بوابة مباراة فريقه أستون فيلا الذي تولى مهمة تدريبه مؤخرا، لمواجه فريقه السابق ليفربول، ضممن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقضى جيرارد، معظم مسيرته الاحترافية كلاعب في ليفربول، وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2005، واستلم تدريب أستون فيلا الشهر الماضي، بعد رحيل دين سميث.

"قبل أن نبدأ، أريد أن أقول أنني لن أجيب على أي سؤال حول ستيفن جيرارد اليوم" 🤣pic.twitter.com/YDgLoSx05q — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 10, 2021

بيد أن كلوب المعروف بروح الدعابة لديه، عاد وتحدث عن أسطورة ليفربول السابق ستيفن جيراد، قائلا: "إن الحماس يسيطر على مكونات الريدز، لعودة القائد الأسطوري ستيفن جيرارد، إلى أنفيلد من جديد".

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وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي المكرس للمباراة المرتقبة: "جيرارد قال إنه لا يريد الحصول على استقبال عاطفي، إنه مدرب متمرس".

وتابع: "عشت تجربة مماثلة في المرة الأولى التي عدت فيها إلى ماينز، عندما كنت مدربا لبوروسيا دورتموند".

وأشار الألماني إلى أن: "جيرارد صديق لـ 99.9% من الأشخاص الذين يعملون في نادي ليفربول. فقط 0.1% من الأشخاص في النادي لم يقابلوه بعد".

وعما إذا كان جيرارد سيحتفل في حال سجل فريقه هدفا في أنفيلد، علق "لقد احتفلت في ماينز مع دورتموند مثل الشيطان المجنون".

وأوضح "يسمح لجيرارد بفعل ذلك غدا. دعونا نأمل فقط ألا يكون لديه أي سبب للقيام بذلك".

وتحدث كلوب بروح المزاح عن بداية جيرارد مع أستون فيلا، وقال "كانت بداية جيدة، ولكن لم تكن مبارياته الأربع ضدنا، بعثت إليه برسالة تقول (بداية ليست سيئة على الإطلاق)".

وردا على سؤال ما إذا كان بوسع جيرارد تدريب "الرديز" مستقبلا، أجاب كلوب: "أعتقد أن هذا الأمر سيحدث بالتأكيد وسيكون شيئا رائعا للجميع".

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وتابع "السؤال الوحيد سيكون بشأن اللحظة المناسبة لذلك. شاهدنا ذلك مع فرانك لامبارد في تشيلسي .. ستيفن يبلي بلاء حسنا حاليا ولا يزال صغيرا في السن في عرف المدربين.

"ليس من السهل أن يتحول لاعب من طراز عالمي رفيع إلى مدرب بارز لكن الأمر ليس مستحيلا وستيفن يملك كل القدرات والمهارات لذلك وأنا سعيد جدا من أجله".

وسيواجه جيرارد، البالغ من العمر 41 عاما، فريقه السابق ليفربول لأول مرة منذ أن رحل عن النادي في 2015، ليقود المدرب السابق لفريق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي، ناديه الحالي أستون فيلا، غدا السبت، في مباراة استثنائية بالنسبة له حين يعود إلى ملعب "أنفيلد" من جديد.

المصدر: وكالات