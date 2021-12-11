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الأسطورة جيرارد ضيفا على فريقه السابق ليفربول

الرياضة

الأسطورة جيرارد ضيفا على فريقه السابق ليفربول
Reuters Carl Recine
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يحل النجم السابق لليفربول، ستيفن جيرادر، المدير الفني الحالي لأستون فيلا، ضيفا على ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة 16 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (54 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، مباراته أمام ضيفه أستون فيلا بقيادة الأسطورة جيرارد، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار جيرارد (41 عاما)، المدير الفني لنادي أستون فيلا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة فريقه السابق "الريدز":

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة، خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي يستضيف فريق وولفرهامبتون، على ملعب "الاتحاد".

في المقابل، يشغل أستون فيلا، المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 19 نقطة.

 

المصدر: "twitter/LFC/avfcarabia"

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