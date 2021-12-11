الأسطورة جيرارد ضيفا على فريقه السابق ليفربول

يحل النجم السابق لليفربول، ستيفن جيرادر، المدير الفني الحالي لأستون فيلا، ضيفا على ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة 16 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (54 عاما)، المدير الفني لفريق ليفربول، مباراته أمام ضيفه أستون فيلا بقيادة الأسطورة جيرارد، بالتشكيلة الأساسية التالية:

📋| اختيارات السيد يورغن كلوب لتشكيل الريدز لمواجهة أستون فيلا بعد أقل من ساعة 🔴🙌#ليفربول_فيلا — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) December 11, 2021

بينما اختار جيرارد (41 عاما)، المدير الفني لنادي أستون فيلا، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة فريقه السابق "الريدز":

📋| إليكم تشكيل الأسود في مواجهة اليوم أمام @LFC_Arabic في الدوري الممتاز. 🟣



@Trezeguet يعود إلى أنفيلد حيث لعب آخر مباراة له قبل الإصابة 🙌#الفيلانز 🦁 pic.twitter.com/piMt8CSS2B — أستون فيلا (@AVFCArabia) December 11, 2021

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة واحدة، خلف المتصدر مانشستر سيتي، الذي يستضيف فريق وولفرهامبتون، على ملعب "الاتحاد".

في المقابل، يشغل أستون فيلا، المركز الحادي عشر على سلم الترتيب برصيد 19 نقطة.

المصدر: "twitter/LFC/avfcarabia"