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شاهد.. كيف يراوغ ميسي أولاده في المنزل

الرياضة

شاهد.. كيف يراوغ ميسي أولاده في المنزل
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انتشر مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليوينل ميسي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، وهو يقضي وقته مع أولاده في لعب كرة القدم في منزله بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويظهر ميسي مع أولاده الثلاثة تياغو، ماتيو، وتشيرو، وهم يلعبون كرة القدم في المنزل.

يذكر أن ليونيل ميسي (34 عاما) حصل للمرة السابعة على جائزة "الكرة الذهبية" المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وحضر مع أطفاله وزوجته أنتونيلا روكوزا الحفل الذي أقيم يوم الاثنين 29 نوفمبر الماضي، في قصر شاتيليه بالعاصمة الفرنسية باريس.

المصدر: وكالات

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