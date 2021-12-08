زينيت بطرسبورغ يصعب مهمة حامل لقب دوري الأبطال في دور الـ16

اختتم زينيت بطرسبورغ الروسي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادل مثير أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب (3-3) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

وسجل ثلاثية الفريق الروسي كل من اللاعبين، البرازيلي كلودينهو، والإيراني سردار آزمون، والروسي ماغوميد أوزدوييف (38، 41، و90) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الألماني تيمو فيرنر هدفين للفريق الإنجليزي في الدقيقتين (2 و85) وتخللهما هدف زميله المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 62 من زمن اللقاء.

واكتفى فريق تشيلسي بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل وبالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 13 نقطة، وبلغ الدور ثمن النهائي للبطولة رفقة المتصدر يوفنتوس الإيطالي برصيد 15 نقطة، الذي تغلب على ضيفه مالمو السويدي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في الوقت ذاته على ملعب "أليانز ستاديوم" في مدينة تورينو.

بينما احتل فريق زينيت بطرسبورغ المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 5 نقاط، والتحق بالدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

أمام مالمو خرج من البطولة بعد أن تذيل الترتيب برصيد نقطة يتيمة.

المصدر: RT