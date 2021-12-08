التشكيلة الأساسية لفريق "الشياطين الحمر" وضيفه يونغ بويز في دوري الأبطال

يختتم مانشستر يونايتد مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمواجهة ضيفه يونغ بويز السويسري مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الألماني رالف رانجنيك (63 عاما)، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية، التي خلت من اسم نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو ولاعبين أساسيين آخرين، لمواجهة ضيفه السويسري، على ملعب "أولد ترافورد":

بينما اختار الأمريكي ديفيد فاغنر (50 عاما)، المدير الفني لفريق يونغ بويز، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه فريق "الشياطين الحمر":

So spielt YB heute Abend in Manchester 💛🖤



Nicht mit dabei sind: Von Ballmoos, Garcia, Mambimbi, Fassnacht, Petignat (verletzt), Nsame, Monteiro (rekonvaleszent), Spielmann, Ammeter (nicht im Aufgebot).#BSCYB#MUFCYB#UCLpic.twitter.com/o5mZg6a65S — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) December 8, 2021

ويتطلع فريق "الشياطين الحمر" للثأر من الفريق السويسري لخسارته أمام في مباراة الذهاب (1-2) التي جمعتهما يوم الثلاثاء 14 سبتمبر الماضي، على ملعب "سويس وانكدورف - Stade de Suisse Wankdorf"، في العاصمة السويسرية برن، وذلك في مستهل مشوارهما في الموسم الحالي "للتشامبيونز ليغ".

ويحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، ويسعى لحسمها لصالحه، بعد أن ضمن تأهله إلى دور الـ16 للبطولة في الجولة الماضية.

بينما يشغل يونغ بويز المركز الرابع الأخير على سلم الترتيب، وخرج من دائرة المنافسة على البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، وينافس على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وفي ما يلي ترتيب المجموعة السادسة قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات:

1- مانشستر يونايتد (إنجلترا) – 10 نقاط

2- فياريال (إسبانيا) – 7 نقاط

3- أتالانتا (إيطاليا) – 6 نقاط

4- يونغ بويز (سويسرا) – 4 نقاط.

المصدر: RT