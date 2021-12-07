شاهد.. رد ميسي عندما سأله نجله عن سبب تتويجه بالكرة الذهبية السابعة

سبب تتويج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام للمرة السابعة في مسيرته، في نوع من الارتباك لنجله الأكبر تياغو.

وانتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه في جلسة تصوير لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية في منزل النجم الأرجنتيني، قبل حفل تسليمه للجائزة المرموقة، الاثنين الماضي.

تتويج ميسي بالكرة الذهبية السابعة، أثار ارتباك وفضول نجله الأكبر، الذي سأل والده سبب وجود سبع كرات ذهبية على الطاولة، وليس ست، حيث دار هذا الحوار بين الأب الابن.

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تياغو: متى ربحت الكرة الذهبية الأخرى؟

ميسي: لقد فزت بها اليوم.

تياغو: اليوم؟!

ميسي: نعم.

وتواصل ارتباك تياغو بسؤال محرج لوالده أمام كاميرات "فرانس فوتبول"، قائلا: لماذا فزت بها؟.

وتجاهل ميسي السؤال واكتفى بالقول "لا أعرف".

ولم يكن تياغو البالغ عمره تسع سنوات، يلمح إلى أن والده لم يستحق الفوز بالجائزة، لكن رد "البرغوث" يحمل الكثير من الإشارات والدلالات.

وكان تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته (رقم قياسي)، أثار جدلا واسعا، حيث كان بعض المشجعين والمهتمين بشأن كرة القدم، يعتقدون أن مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو الأحق والأجدر بنيل الجائزة هذا العام.

وحصل ميسي على 613 صوتا في استفتاء الكرة الذهبية لعام 2021، وتفوق بفارق 33 صوتا فقط عن ليفاندوفسكي صاحب المركز الثاني.

المصدر: ميرور







