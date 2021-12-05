قذيفة فريد تمنح "الشياطين الحمر" الفوز الأول تحت قيادة مدربه الجديد (فيديو)

تغلب مانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بهدف دون مقابل في المباراة الأولى تحت قيادة مدربه الجديد الألماني رالف رانجنيك، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين فريق "الشياطين الحمر" بالفضل في الفوز لنجمه البرازيلي فريد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع اليونايتد رصيد إلى 24 نقطة وصعد إلى المركز السادس، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

FULL-TIME Man Utd 1-0 Crystal Palace



Ralf Rangnick's first match in charge of @ManUtd ends in victory thanks to Fred's superb strike#MUNCRYpic.twitter.com/1R82B1bKns — Premier League (@premierleague) December 5, 2021

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وهذه المباراة هي الأولى للألماني رانجنيك كمدرب لمانشستر يونايتد، والذي تم تعيينه خلفا للمدرب النرويجي أوليه غونار سولشاير الذي تمت إقالته لسوء النتائج.

المصدر: RT