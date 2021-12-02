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مدرب "الشياطين الحمر" المؤقت رانجنيك يحصل على تصريح عمل

الرياضة

مدرب
Globallookpress Simon Belcher
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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس في بيان رسمي أن مدربه المؤقت الجديد الألماني رالف رانجنيك، حصل على تصريح عمل وسيبدأ مهمته مع الفريق غدا الجمعة.

وأعلن مانشستر يونايتد الاثنين الماضي تعيين الألماني رانجنيك البالغ 63 عاما مدربا مؤقتا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للمدرب المقال النرويجي أولي غونار سولشاير الذي أقاله النادي الأسبوع الماضي.

وكان رانجنيك في انتظار الحصول على تأشيرة عمل في إنجلترا لممارسة مهمته الجديدة.

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ورغم أن رانجنيك سيكون موجودا بالفعل في ملعب "أولد ترافورد" خلال مباراة اليونايتد أمام ضيفه أرسنال في وقت لاحق من اليوم الخميس فإن المدرب المؤقت الحالي مايكل كاريك سيقود الفريق خلال المباراة.

المصدر: رويترز

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