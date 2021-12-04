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ميسي يشكو لسواريز معاناته مع سان جيرمان

الرياضة

ميسي يشكو لسواريز معاناته مع سان جيرمان
AFP
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كشف الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد ونجم برشلونة الأسبق عن حديثه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يقضي موسمه الأول بقميص باريس سان جيرمان.

وقال سواريز البالغ 34 عاما، إن زميله السابق في برشلونة يعاني من اللعب في البرد وتحت الجليد في باريس.

ويشكو الأرجنتيني من أنه يواجه ظروفا غير عادية مع النادي الفرنسي.

وأكد الأوروغواياني في تصريحات أبرزتها صحيفة Onze Mondial نقلا عن TNT Sports، أنه على اتصال مستمر بميسي ويتواصلان كل يوم.

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في 29 نوفمبر، فاز ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، وسجل الأرجنتيني هذا الموسم بقميص سان جيرمان أربعة أهداف في 12 مباراة في جميع المسابقات.

وانتقل ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان حيث لعب مع سواريز، وفاز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات، وأصبح بطلا لإسبانيا عشر مرات.

المصدر: Onze Mondial 

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