بالفيديو.. راموس يتورط في خطأ محرج

تورط سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، في خطأ محرج، سرعان ما عمل على تصحيحه.

ونشر راموس عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يؤدي بعض التدريبات، على أنغام أغنية فرنسية شهيرة.



لكن ما لم يكن يعلمه لاعب ريال مدريد السابق، فيما يبدو، أن هذه الأغنية بالذات تستخدمها جماهير أولمبيك مارسيليا، الغريم الأزلي للنادي الباريسي، لتحفيز اللاعبين قبل دخول ملعب فيلودورم منذ عام 1986.

Sergio Ramos qui met Jump en story, rien à foutre des parisiens😂😂 #teamOMpic.twitter.com/1ZnqFP1jQ0 — Actu OM (@ActuOM__) December 2, 2021

وهو ما جعل المدافع الفرنسي يسارع لحذف مقطع الفيديو من حسابه، لتفادي هذا الموقف الحرج.



وانضم راموس إلى صفوف "بي إس جي" مطلع الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ريال مدريد، موقعا على عقد يمتد حتى صيف 2023.



ولم يلعب النجم الإسباني سوى مباراة واحدة بالقميص الفريق الباريسي، ضد سانت إيتيان، بسبب كثرة إصاباته العضلية.

المصدر: "وكالات"