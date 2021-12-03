هاميلتون يتفوق في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية للفورمولا واحد

أحرز البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" وبطل العالم سبع مرات المركز الأول في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا واحد اليوم الجمعة.

وسجل السائق البريطاني دقيقة واحدة و29.786 ثانية في الحلبة الممتدة 6.1 كيلومترا في مدينة جدة متفوقا بفارق 0.056 ثانية عن متصدر الترتيب العام لبطولة العالم، الهولندي ماكس فرستابن سائق "ريد بول" الذي حل ثانيا.

واحتل سائق "مرسيدس" الثاني، الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثالث.

Full classification from FP1 in Jeddah 👇



Very little to choose between our title contenders! #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1pic.twitter.com/msr5WnyQU9 — Formula 1 (@F1) December 3, 2021

وتقام جائزة السعودية الكبرى لأول مرة ضمن آخر سباقين بالموسم وتشهد معركة أجيال بين هاميلتون البالغ 36 عاما وفرستابن البالغ 24 عاما في الأمتار الأخيرة.

ويتقدم فرستابن على هاميلتون بثماني نقاط في الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا واحد، وأمامه أول فرصة لانتزاع لقبه الأول مطلع الأسبوع قبل سباق واحد على النهاية.

AS IT STANDS 🏆👀@Max33Verstappen can clinch the championship this weekend if he outscores Lewis Hamilton by 18 points#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1pic.twitter.com/DS7FIyTdMN — Formula 1 (@F1) December 3, 2021

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ويطمح هاميلتون، الذي يحتاج لإنهاء السباق في المركز الخامس للحفاظ على فرصه في آخر سباق في أبوظبي الأسبوع المقبل، لتحقيق انتصاره الـ100 والتمسك بأمل التتويج باللقب الثامن في إنجاز لا سابق له.

ومن المتوقع أن تكون حلبة جدة على ساحل البحر الأحمر ثاني أسرع حلبة بالجدول بعد مونزا في إيطاليا.

المصدر: رويترز