ميلان يتعرض لهزيمة مفاجئة في عقر داره

مني فريق ميلان بهزيمة مفاجئة أمام ضيفه ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وضع المدافع أليسيو رومانيولي التسجيل "للروسونيري" في الدقيقة 21، ولكن الضيوف ردوا بثلاثة أهداف متتالية، الأول سجله المهاجم جيانلوكا سكاماكا عند الدقيقة 24، أما الثاني فقد جاء بـ"نيران صديقة" سجله المدافع الدنماركي سيمون كاير خطأ في مرماه بحلول الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، ومن ثم سجل المهاجم دومينيكو بيراردي الهدف الثالث في الدقيقة 66 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا" في ضواحي سان سيرو بمدينة ميلانو.

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وتوقف رصيد ميلان بعد هذه الهزيمة عند 32 نقطة، وبقي في المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري، مفوتا فرصة اعتلاء الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي الذي يستضيف لاتسيو في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد أيضا.

في المقابل، رفع ساسولو رصيده بعد هذا الفوز، إلى 18 نقطة وتقدم إلى المركز الثاني عشر، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT