ميلان يجدد عقد مدربه حتى 2023

أعلن نادي ميلان الإيطالي، رسميا توقيع ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق على عقد جديد مع "الروسونيري" حتى يونيو 2023، مع وضع بند يسمح للنادي تمديد التعاقد لمدة موسم إضافي واحد.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ميلان "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "تستمر هذه الرحلة الجميلة التي نعيشها معا: مبروك يا سيد!".

This beautiful journey we're on together continues: well deserved Boss! 🔴⚫🔛



Il nostro splendido viaggio continua, complimenti Mister! 🔴⚫🔛#SempreMilanpic.twitter.com/knhhtmejAE — AC Milan (@acmilan) November 26, 2021

وقال نادي ميلان في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: "كان مدرب الروسونيري مهندس مشروع رائع على أرض الملعب وساهم بشكل كبير في عودة النادي إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف البيان: "درب ستيفانو ميلان في 106 مباريات وسجل 59 فوزا و27 تعادلا و20 خسارة، بمتوسط ​​نقاط لكل مباراة في الدوري الإيطالي يبلغ 2.05 نقطة".

وأكد باولو مالديني المدير الرياضي لنادي ميلان: "ستيفانو بيولي مدربنا المثالي بسبب كفاءته المهنية ومزاجه وشخصيته".

وأضاف مالديني: "لقد اقتنع تماما بقيم واستراتيجية نادينا، لقد خلقت قيادته جوا متماسكا لطموح كبير، والهدف هو مواصلة الرحلة بدأنا وتحقيق أفضل وتحقيق نتائج أفضل".

وذكرت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية أن قيمة راتب بيولي (56 عاما) السنوية تبلغ 3 ملايين يورو بخلاف مكافآت الفوز بالبطولات المحلية والقارية.

المصدر: وكالات