تشافي يقود برشلونة لإحباط كمين "الغواصات الصفراء"

خرج فريق برشلونة بفوز بشق الأنفس من ملعب مضيفه فياريال (3-1) في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

تقدم فريق برشلونة بهدف سجله لاعبه الهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة 48، ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل عبر لاعبه النيجيري سامويل شوكويزي عند الدقيقة 76.

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لكن الهولندي الآخر ممفيس ديباي اقتنص هدف التقدم الثاني قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي، ومن ثم سجل البرازيلي فيليبي كوتينيو هدف الأمان الثالث من ضربة جزاء عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، على ملعب "لاسيراميكا" بمدينة فياريال.

وحقق برشلونة انتصاره الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه الجديد في ثاني مباراة له بالدوري، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، ويحتل المركز السابع في جدول الترتيب.

في المقابل، توقف رصيد فياريال عند 16 نقطة، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب "لا ليغا"، بانتظار بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT