شاهد.. المقاتل البرازيلي سانتوس يخنق الشقيق الأصغر "للإمبراطور الروسي الأخير"

فاز البرازيلي مارسيو سانتوس على منافسه الروسي ألكسندر يميليانينكو بالإخضاع في النزال الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن بطولة "AMC Fight Nights 106" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأرغم سانتوس المقاتل الروسي على الاستسلام في نهاية الجولة الأولى من النزال الذي أقيم في مدينة سيكتيفكار الروسية.

وتوجه ألكسندر، الشقيق الأصغر للمقاتل الروسي الشهير فيودور يميليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير"، بعد الهزيمة إلى المقاتل البرازيلي، قائلا: "سابقا كنت أقول للمقاتلين بعد إلحاق الهزائم بهم، إنني لا أمانع منحهم فرصة لخوض نزال ثأري، هل ستمنحني هذه الفرصة لأهزمك؟".

ورد سانتوس: "نعم، أقبل تحديك، ومستعد لهزيمتك مرة أخرى".

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وعلق يميليانينكو الأصغر على قبول البرازيلي التحدي: "استمر في التحضير، ولا تتوقف".

ثم توجه سانتوس بدوره برسالة تحد للمقاتل الروسي الآخر ماغوميد إسماعيلوف، قائلا: "لقد قبلت بالفعل، بخوض نزال ثأري ضد يميليانينكو. قلت إنني سأهزمه بنفس الطريقة. لكني أريد أن أتحدى ماغا إسماعيلوف. ماغا: أخرج من هاتفك وتعال إلى المواجهة!".

وتعرض ألكسندر يميليانينكو (40 عاما)، للهزيمة التاسعة حتى الآن في مسيرته الاحترافية، مقابل 28 انتصارا وتعادل واحد.

في المقابل، حقق مارسيو سانتوس (32 عاما)، انتصاره السادس عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم، وتعادل واحد.

المصدر: وكالات