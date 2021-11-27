اسماء اللاعبين الـ11 الأساسيين لمواجهة ليفربول وضيفه ساوثهامبتون
يحتضن ملعب "آنفيلد" اليوم السبت الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين ليفربول وضيفه وساوثهامبتون، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيبدأ الألماني يورغن كلوب (54 عاما)، المدير الفني لليفربول، مباراته أمام ضيفه ساوثهامبتون، بالتشكيلة الأساسية التالية:
إليكم تشكيل يورغن كلوب لمواجهة ساوثهامبتون في آنفيلد 🔴📋#ليفربول_ساوثهامبتون— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) November 27, 2021
بينما اختار النمساوي رالف هازنهاتل (54 عاما)، المدير الفني لنادي ساوثهامبتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الريدز":
🇧🇷 @Lyanco in defence— Southampton FC (@SouthamptonFC) November 27, 2021
🇫🇷 @Romain_Perraud on the left
🇦🇱 @armandobroja9 up top
Your #SaintsFC side to take on #LFC: pic.twitter.com/HAp7KHuxWM
ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ" برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة واحدة، خلف الوصيف مانشستر سيتي، الذي يستضيف فريق وست هام يونايتد، الرابع برصيد 24 نقطة، غدا الأحد ضمن مباريات هذه الجولة.
بينما يتصدر تشيلسي الترتيب برصيد 29 نقطة، قبل مباراته المرتقبة أمام ضيفه مانشستر يونايتد، الثامن برصيد 17 نقطة، مساء غد الأحد أيضا، في قمة مباريات هذه الجولة من الدوري.
في المقابل، يشغل ساوثهامبتون، المركز الثالث عشر على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة.
المصدر: "twitter/LFC/SouthamptonFC"
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