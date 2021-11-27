الأهلي يعلن رسميا تشكيل مجلس إدارة الأهلي الجديد

أعلن رئيس الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الأهلي المصري، التي جرت يوم أسم الجمعة، عن فوز قائمة الكابتن محمود الخطيب.

وسليكون تشكيل مجلس إدارة النادي الجديد، الذي سوف يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع القادمة على النحو التالي:

محمود الخطيب: رئيسا

العامري فاروق: نائبا للرئيس بالتزكية بعد حصوله على ما يزيد عن 25‎%‎ من نسبة الأصوات وفقا للائحة النظام الأساسي للنادي "19472" صوتا.

خالد مرتجي: أمينا للصندوق

العضوية فوق السن: الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي وحسام غالي ومهند مجدي ومحمد سراج

العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.

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المصدر: "alahlyegypt.com"